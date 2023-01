Gennaio 15, 2023

Roma, 15 gen. – (Adnkronos) – La Roma batte 2-0 la Fiorentina nel posticipo domenicale della 18/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico. A decidere il match la doppietta di Dybala, a segno al 40′ e all’82’. I viola giocano per larga parte dell’incontro in dieci uomini per l’espulsione di Dodo al 24′ per doppia ammonizione. In classifica i giallorossi agganciano al 5° posto con 34 punti Lazio e Atalanta, mentre i gigliati sono noni insieme al Torino a quota 23.