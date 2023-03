Marzo 12, 2023

Roma, 12 mar. – (Adnkronos) – Il Sassuolo conduce per 3-1 sulla Roma alla fine del primo tempo del match della 26/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico. Per gli ospiti doppietta di Laurentié, a segno al 13′ e al 18′, Zalewski al 26′ accorcia le distanze. Nel recupero l’arbitro Fabbri espelle Kumbulla per un calcio in area a Berardi e assegna anche il rigore. Dagli 11 metri il capitano neroverde fissa il risultato sul 3-1.