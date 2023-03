Calcio: Serie A, Roma-Sassuolo 3-4**

Marzo 12, 2023

Roma, 12 mar. – (Adnkronos) – Il Sassuolo sconfigge 4-3 la Roma in un match della 26/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico. Gli ospiti aprono le danze con la doppietta di Laurentié, a segno al 13′ e al 18′, Zalewski al 26′ accorcia le distanze. Nel recupero del primo tempo l’arbitro Fabbri espelle Kumbulla per un calcio in area a Berardi e assegna anche il rigore. Dagli 11 metri il capitano neroverde segna il 3-1 con cui si chiude la prima frazione. Nella ripresa entra Dybala e al 50′ riapre la partita, al 75′ Pinamonti firma il quarto gol delgi emiliani; nel recupero, al 95′, Wijnaldum fissa il risultato sul 3-4 finale. In classifica i giallorossi restano fermi a quota 47 in quarta posizione insieme al Milan, mentre il Sassuolo aggancia il Monza al 12° posto con 33 punti.