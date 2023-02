Calcio: Serie A, Salernitana-Juventus 0-3, doppietta di Vlahovic e gol di Kostic

Febbraio 7, 2023

Salerno, 7 feb. (Adnkronos) – La Juventus reagisce dopo il ko in casa contro il Monza e si impone all’Arechi di Salerno 3-0 sulla Salernitana con due reti del rientrante Vlahovic e il gol di Kostic. La squadra di max Allegri sale così a 26 punti mentre i campani reduci da una vittoria a Lecce, che restano fermi a 21. Per la sfida di Salerno il tecnico bianconero si affida a Vlahovic e Di Maria in avanti, Kostic e De Sciglio gli esterni, Locatelli in regia, mentre Nicola schiera Piatek in avanti con Dia e Candreva ai suoi lati. In difesa spazio e Troost-Ekong e Bronn.

La Juve ci mette un po’ per rendersi pericolosa ma al primo vero affondo va in gol. Al 26′ Vlahovic trasforma il calcio di rigore, assegnato per un contatto in area tra Miretti e Nicolussi Caviglia, con un tiro molto angolato che tocca il palo e batte Ochoa. Sbloccato il risultato la Juve si sblocca e al 37′ ancora Vlahovic sfiora il raddoppio che arriva al 45′ con Kostic. Il tiro impreciso di Vlahovic su una palla vacante diventa un assist per l’esterno serbo che insacca da pochi passi anticipando l’uscita di Ochoa per il 2-0. In pieno recupero Juve vicina al tris con Locatelli che da pochi passi batte in porta ma Ochoa in uscita chiude lo specchio e salva gli amaranto.

La terza rete bianconera arriva però ad inizio ripresa. Al 47′ Fagioli intercetta un passaggio di Nicolussi Caviglia e innesca Vlahovic, l’attaccante bianconero in area di sinistro con freddezza batte ancora Ochoa per il 3-0. La squadra di Nicola prova a reagire e al 51′ su un tiro-cross di Sambia Szczesny non arriva sul pallone ma Dia da posizione defilata non inquadra la porta. Ad un passo dal poker la Juve al 53′ quando Di Maria colpisce la traversa con un tiro di sinistro dal limite dell’area. Girandola di cambi per entrambi i tecnici ma la trama della gara non cambia. Al 74′ ancora ospiti vicini al gol su un contropiede condotto da Vlahovic che Chiesa, da poco entrato, spreca mandando alto. All’85’ accelerazione di Chiesa per Kean che arriva in area in corsa e conclude di destro con il pallone che colpisce il palo.