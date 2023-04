Aprile 30, 2023

Reggio Emilia, 30 apr. -(Adnkronos) – Il Sassuolo batte 2-1 l’Empoli in un match della 32/a giornata di Serie A disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Al vantaggio degli ospiti con Cambiaghi all’11’, risponde Berardi con una doppietta all’83’ e al 96′ su rigore. I padroni di casa chiudono la partita in dieci uomini per l’espulsione di Pinamonti al 75′. In classifica gli emiliani salgono al decimo posto con 43 punti, mentre i toscani restano fermi a quota 32 in 15/a posizione.