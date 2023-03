Calcio: Serie A, successo vitale per lo Spezia, in quota Samp e Cremonese a un passo dalla B

Marzo 14, 2023

Roma, 14 mar. – (Adnkronos) – Il colpo della 26/a giornata di Serie A è quello dello Spezia che vince a sorpresa in casa contro l’Inter e allunga a cinque i punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Verona, fermato sul pari interno dal Monza. Un successo che permette agli uomini di Semplici di allontanare lo spettro della retrocessione, ora offerto a 3 sia su Snai che su Newgioco mentre il ritorno in serie cadetta del Verona oscilla tra 1,30 e 1,35 volte la posta. Tranquilla anche la posizione della Salernitana dopo il pari ottenuto a San Siro contro il Milan: come riporta Agipronews, un piazzamento dei campani tra le ultime tre in classifica si gioca a 4,50. Servirà invece un miracolo sportivo alle ultime due della classe, Sampdoria e Cremonese, ancora sconfitte nel weekend e viste praticamente in Serie B a quota 1,01.