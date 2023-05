Maggio 7, 2023

Torino, 7 mag. – (Adnkronos) – Torino e Monza pareggiano per 1-1 in un match della 34/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. Al vantaggio dei padroni di casa con Sanabria al 1′ del secondo tempo, replica Caprari al 41′. In classifica le due squadre restano appaiate a quota 46 in ottava posizione insieme alla Fiorentina, impegnata alle 18 al ‘Maradona’ contro il Napoli.