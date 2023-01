Calcio: Serie A, Udinese-Bologna 1-0 alla fine del primo tempo

Gennaio 15, 2023

Udine, 15 gen. – (Adnkronos) – L’Udinese conduce per 1-0 sul Bologna alla fine del primo tempo del match valido per la 18/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento alla Dacia Arena della città friulana. Per i padroni di casa in gol Beto al 10′.