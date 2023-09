Settembre 24, 2023

Udine, 24 set. – (Adnkronos) – La Fiorentina conduce per 1-0 sull’Udinese all’intervallo del match valido per la quinta giornata di Serie A, in corso di svolgimento alla Dacia Arena di Udine. A decidere per il momento l’incontro la rete di Martinez Quarta al 32′.