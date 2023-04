Aprile 8, 2023

Udine, 8 apr. – (Adnkronos) – L’Udinese è in vantaggio per 1-0 sul Monza alla fine del primo tempo del ‘lunch match’ della 29/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento alla Dacia Arena di Udine. A decidere sin qui la partita il gol di Lovric al 18′.