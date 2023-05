Calcio: Serie A, un turno di squalifica per 7 giocatori e per Sarri e Mourinho

Maggio 30, 2023

Roma, 30 mag. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 37/a giornata, ha squalificato per una giornata 7 giocatori: Giulio Donati (Monza), Marvin Romeo Zeegelar e Jaka Bijol (Udinese), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Nicolas Martin Dominguez (Bologna), Kim Minjae (Napoli), Tonny Vilhena (Salernitana). Tra gli allenatori, un turno di stop a Maurizio Sarri della Lazio “per avere, al 49° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale”, e a José Mourinho della Roma, in quanto ammonito e già diffidato.