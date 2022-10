Ottobre 25, 2022

Roma, 25 ott. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite dell’undicesima giornata, ha squalificato per un turno l’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel per il rosso ricevuto nella gara contro la Lazio. Al colombiano è stata comminata anche un’ammenda da 2.000 euro per aver simulato in area avversaria, cosa che gli è costata anche il primo giallo.