Calcio: Serie A, Verona-Empoli 2-1**

Gennaio 13, 2024

Verona, 13 gen. – (Adnkronos) – Il Verona sconfigge 2-1 l’Empoli in uno degli anticipi della ventesima giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Bentegodi’ della città scaligera. Per i gialloblù a segno Djuric al 3′ e Ngonge al 56′; per gli azzurri in gol Zurkowski al 64′. All’87’ padroni di casa in dieci uomini per l’espulsione di Duda per doppia ammonizione. In classifica il Verona sale in 17/a posizione con 17 punti, mentre l’Empoli resta fermo a quota 13 in penultima posizione.