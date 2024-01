Calcio: Serie A, Verona-Frosinone 1-1**

Gennaio 28, 2024

Verona, 28 gen. – (Adnkronos) – Verona e Frosinone pareggiano 1-1 in un match della 22/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Bentegodi’ della città scaligera. Al vantaggio dei padroni di casa con il rigore di Suslov al 48′ del primo tempo, replica Kaio Jorge al 58′. Al 37′ sullo 0-0 Turati para rigore a Duda. In classifica i ciociari salgono a quota 23 in 13/a posizione, mentre i gialloblù sono sedicesimi con 18 punti, insieme a Cagliari e Udinese.