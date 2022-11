Novembre 13, 2022

Verona, 13 nov. – (Adnkronos) – Lo Spezia supera 2-1 in rimonta il Verona in un match della 15/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Bentegodi’ della città scaligera. Al vantaggio dei padroni di casa con Verdi al 30′ replica nella ripresa Nzola con una doppietta all’8′ e al 24′. In classifica i liguri sono in 17/a posizione con 13 punti, i veneti restano ultimi a quota 5.