Calcio: Serie B, Lapadula Mvp della stagione 2022/2023

Maggio 26, 2023

Roma, 26 mag. – (Adnkronos) – L’attaccante del Cagliari Gianluca Lapadula è l’Mvp della stagione 2022/2023 in Serie B. Lo annuncia la Lega di Serie B in una nota sul proprio sito ufficiale. “Vero e proprio trascinatore del Cagliari, Gianluca Lapadula ha messo in mostra tutte le sue qualità nella Serie BKT 2022/2023, dimostrando di essere un punto di riferimento fondamentale per temperamento e apporto alla squadra. Tali caratteristiche hanno permesso all’attaccante italo-peruviano di essere nominato MVP della stagione dai giornalisti dei broadcaster ufficiali del campionato. Lapadula verrà premiato in occasione di Cagliari-Venezia, match valido per il turno preliminare dei playoff, durante il cerimoniale pre-gara. I numeri non mentono: grazie alle 21 reti messe a segno in regular season, condite da 4 assist e 32 occasioni create, Lapadula si aggiudica anche il prestigioso Premio Pablito, riconoscimento intitolato alla memoria di Paolo Rossi e assegnato al capocannoniere del campionato. La punta rossoblù succede così a Massimo Coda, MVP della scorsa stagione nonché capocannoniere. La completezza del suo bagaglio tecnico è dimostrata anche dai gol di testa: è, infatti, il calciatore ad averne realizzati di più in questa Serie BKT (7) ed è al terzo posto assoluto considerando i top 5 campionati europei e rispettive seconde divisioni”.

“A dare ulteriore risalto alle sue prestazioni, è il rapporto gol/minuti: uno ogni 134’; inoltre, dal 2006/07 Gianluca Lapadula è uno dei cinque giocatori ad aver segnato più di 20 gol in due o più stagioni in Serie B, assieme a Francesco Tavano (tre), Matteo Ardemagni, Massimo Coda e Alfredo Donnarumma (due ciascuno). L’attaccante rossoblù è anche il calciatore che ha effettuato più tiri in questa Serie B (100): di questi, quasi la metà sono stati indirizzati verso la porta (47). Ha poi effettuato 397 passaggi, completandone 271 (oltre il 68%), con 796 palloni toccati, 345 duelli ingaggiati di cui 146 vinti (oltre il 42%) e 26 dribbling tentati di cui 11 completati con successo (oltre il 42%), sintomo di una presenza costante nella manovra offensiva della sua squadra”, conclude il comunicato.