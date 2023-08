Calcio: Serie B, per bookie Spezia e Parma le favorite per la promozione

Agosto 16, 2023

Roma, 16 ago. – (Adnkronos) – Il campionato di Serie B è pronto a ripartire. Dopo la scorsa stagione, piena di sorprese e colpi di scena, è già aperta la caccia all’ambita promozione nella massima serie. Secondo gli esperti di Goldbet e Betflag, le squadre favorite per il ritorno in Serie A sono Spezia e Parma, entrambe proposte a 5, insieme alla Cremonese, che oscilla tra 5 e 7, e alla Sampdoria, offerta a 6. Segue a poca distanza il Palermo di Eugenio Corini, un cui approdo in Serie A paga 7 volte la posta. In doppia cifra tutte le altre, con il Venezia a quota 10 e il Pisa a 15.

Un po’ a sorpresa, il Bari oscilla tra 10 e 20, nonostante la beffa nei minuti finali dell’ultima finale playoff, quando il sogno del ritorno in Serie A è sfumato in favore del Cagliari. Distanza importante per il Como, offerto a 25. Seguono il Catanzaro e il Modena a 40 prima del gruppo composto da Reggiana, Cosenza, Ascoli e Ternana, una cui promozione nella massima serie paga 50 volte la posta. Ultimi nella lavagna Feralpisalò, Cittadella e Sudtirol, nonostante la semifinale playoff della scorsa stagione: tutte e tre proposte a 75.