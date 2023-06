Calcio: Serie B, prosegue ‘Basta’ la campagna contro la violenza sulle donne

Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – Mai abbassare la guardia. La Lega B dice ancora una volta #Basta! alla violenza sulle donne e stavolta lo fa in occasione delle finali playoff che vedranno protagoniste Cagliari e Bari. Per continuare a diffondere un messaggio di sensibilizzazione sul tema, alla luce anche dei recenti episodi di cronaca che hanno scosso l’opinione pubblica, verrà proiettato, grazie alla collaborazione dei due club, un video sui maxischermi degli stadi dove a dire ‘Basta’ verso questo odioso crimine sono i giocatori della Serie Bkt.

Prosegue, quindi, la campagna contro la violenza sulle donne che vede da tempo in prima linea la Lega B con il presidente Mauro Balata, in sinergia con l’Organismo Congressuale Forense e con il Servizio Analisi Criminale, ufficio interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato dal Dirigente Superiore della Polizia di Stato Stefano Delfini, che cura l’analisi di questo grave fenomeno criminale che vede troppo spesso le donne come vittime.

Una campagna, quella della Lega B, che durante il campionato ha già visto diverse iniziative, soprattutto durante la 21a giornata quando i giocatori delle due squadre durante il cerimoniale pre-gara hanno indossato al polso un nastro di colore rosso mentre sui led bordocampo appariva la scritta “No alla violenza sulle donne” con l’hashtag #Basta; claim che ha ripreso a sua volta la campagna lanciata nel 14° turno, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre quando si giocò con uno speciale pallone rosso.