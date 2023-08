Agosto 22, 2023

Roma, 22 ago. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie B, in merito alle partite della prima giornata ha squalificati per tre turni il giocatore dell’Ascoli Forte “per avere, al 48° del secondo tempo, colpito con un pugno al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco”. Un turno a Buchel, Falasco (Ascoli), Di Cesare e Maita (Bari). Tra gli operatori sanitari un turno ad Arnone (Cosenza); tra i preparatori atletici un turno a Bresciani (Feralpisalò).