Giugno 22, 2023

Yaoundé, 22 giu. – (Adnkronos) – Il portiere nerazzurro André Onana (al centro di numerose voci di mercato) e il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa stanno trascorrendo le vacanze in Camerun, il loro paese e non rinunciano al calcio. I due infatti hanno partecipato a una partitella su un campo sterrato, divertendosi molto e regalando sorrisi ai tanti presenti. Onana, come altre volte, non ha giocato in porta.