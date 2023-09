Calcio: Shevchenko contro Uefa, ‘no a riammissione giovanili russe, guerra va fermata’

Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Le giovanili russe riammesse dalla Uefa? Anche l’Ucraina è contraria. Io sono al fianco della mia federazione. Dobbiamo tenere questa linea per fare di tutto per fermare questa guerra”. Lo ha detto Andriy Shevchenko, appena nominato consigliere del presidente dell’Ucraina Voldymyr Zelensky, a margine dell’All Star Match di golf giocato al Marco Simone Golf & Country Club nell’ambito della Ryder Cup 2023, sulla decisione del Comitato Esecutivo della Uefa di riammettere le squadre giovanili russe alle competizioni internazionali, a patto di giocare senza bandiere e inno. Una scelta contro cui si è schierata la FA inglese: “Non discuto il fatto che si parli di giovani, ma abbiamo la nostra linea come paese. Un paese dove si soffre tantissimo, come voi sapete”, ha aggiunto Sheva.