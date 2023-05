Calcio: Shevchenko, ‘Euroderby? Può ancora succedere di tutto, il Milan riparta dal 2° tempo’

Maggio 13, 2023

Milano, 13 mag. – (Adnkronos) – “Io sono positivo. Bisogna dimenticare il primo tempo, nel secondo tempo c’è stata una giusta reazione, con spirito e atteggiamento giusto, con un piano di gara. Bisogna che il ritorno sia come il secondo tempo: si possono giocare così le proprie chance, può ancora succedere di tutto”. Lo dice l’ex attaccante Milan Andriy Shevchenko, in merito alla semifinale di ritorno di Champions League, in programma martedì prossimo e dove l’Inter ripartirà del 2-0 conquistato all’andata.

“La forza del Milan è il gruppo, la voglia di stare insieme -aggiunge il 46ene ucraino alla Milano Football Week- Questa era la forza del mio Milan ed è ancora così. Le squadre che vincono creano gruppo. Tu puoi avere 10 campioni, ma se non si trovano bene sarà difficile vincere qualcosa. Serve il lavoro della società, dell’allenatore, ma la maggior parte deve arrivare dai giocatori. Se tu giochi per una grande squadra capisci gli obiettivi di una grande squadra, ti rendi conto che da solo non puoi vincere niente. Il gruppo è la cosa più importante”.