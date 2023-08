Calcio: Silvestro (Fi), ‘Spalletti ct Nazionale segnale forte per Napoli’

Agosto 18, 2023

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “La Nazionale italiana, scegliendo Spalletti come nuovo commissario tecnico, ha dato un segnale forte anche alla città di Napoli. Il presidente Gravina, nella scelta del tecnico di Certaldo, l’uomo che ha riportato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni da quello marcato Maradona, ha dimostrato grande visione sportiva e umana, non solo nei confronti dei tifosi italiani ma soprattutto enorme riconoscenza al popolo partenopeo, legato ormai in maniera viscerale all’allenatore e all’uomo Spalletti. Certo che nelle prossime ore possa arrivare l’ufficialità senza alcun intoppo, auguriamo buon lavoro al nuovo tecnico e ringraziamo il presidente Gravina per avere messo la città di Napoli all’attenzione del Paese”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro.