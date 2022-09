Calcio: Skriniar, ‘del contratto non parlo, se ci saranno novità vi avviserò io’

Settembre 12, 2022

Plzen, 12 set. – (Adnkronos) – “Io non ho mai parlato e preferisco rimanere così. Siamo arrivati qui per giocarci questa partita e non voglio parlare del mio futuro e del mio contratto, non credo sia il momento e il posto giusto”. Il difensore dell’Inter Milan Skriniar si esprime così in merito al suo contratto con il club nerazzurro che scade la prossima estate. “Quando ci saranno novità lo saprete da me e da nessun altro, io non ho mai parlato e preferisco che rimanga così”, aggiunge il 27enne slovacco in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Viktoria Plzen.