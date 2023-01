Gennaio 29, 2023

Milano, 29 gen. – (Adnkronos) – “Se ho firmato con il Paris Saint-Germain? Sì, è vero. Ora, però, non posso aggiungere ulteriori dettagli: sono in attesa che i due club trovino un accordo”. Così il difensore slovacco dell’Inter Milan Skriniar in un breve virgolettato affidato al portale futbolsfz.sk nel quale annuncia il suo futuro.