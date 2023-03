Calcio: Skriniar, ‘ho sempre seguito le indicazioni dei medici dell’Inter’

Marzo 24, 2023

Milano, 24 mar. – (Adnkronos) – Milan Skrianiar spezza il silenzio. Tornato a Milano dopo gli esami in nazionale che hanno evidenziato i problemi alla schiena (“Le sue condizioni sono peggiorate, adesso ha dolore anche da fermo” ha detto il medico della nazionale slovacca), il difensore ha pubblicato una storia Instagram per spegnere le polemiche degli ultimi giorni, nate per una visita che avrebbe sostenuto in Francia in una clinica di fiducia del Paris Saint Germain, club in cui si trasferirà a luglio.

“Ci tengo a dirvi che ho sempre seguito tutte le indicazioni mediche dello staff sanitario dell’Inter e dei suoi specialisti esterni – scrive Skriniar – L’Inter mi ha sottoposto ieri a ulteriore visita specialistiche che ha confermato la diagnosi, quindi già da oggi, alla presenza dello staff medico, ho iniziato un nuovo ciclo di cure prescritte dal medico esterno di fiducia della società”.

La lombalgia ha condizionato non poco il rendimento di Skriniar, costringendolo a saltare finora quattro partite di campionato. Lo slovacco si è visto solo per una manciata di minuti contro il Porto lo scorso 14 marzo e adesso dovrà affrontare nuove terapie per superare il problema alla schiena. In stagione Skriniar ha giocato 31 partite tra tutte le competizioni, ma tra febbraio e marzo si è visto in campo solo tre volte.