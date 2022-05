Maggio 31, 2022

Roma, 31 mag. – (Adnkronos) – “Ogni anno, se non ogni sei mesi, leggo speculazioni su questo tema. Io non so nulla di concreto, so che ho un contratto con l’Inter e che sono soddisfatto: sto benissimo”. Così il difensore dell’Inter Milan Skriniar, al giornale spagnolo ‘Sport’, in merito alle speculazioni su un suo addio al club nerazzurro nella sessione estiva del mercato.