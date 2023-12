Calcio: Sneijder, ‘non potrei mai pensare di essere allenato da una donna’

Dicembre 13, 2023

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Se ripenso a me in uno spogliatoio non potrei mai pensare di essere allenato da una donna”. Sono le parole dell’ex centrocampista olandese dell’Inter Wesley Sneijder, a “Veronica Offside” in merito ad un tema molto caldo in Olanda e in Inghilterra relativo all’integrazione di figure femminili nel calcio maschile. “Trovo difficile dare un giudizio. Ripenso a com’ero io da giocatore, a com’ero nello spogliatoio. Magari adesso le cose sono cambiate, ma io no. Immagino se avessi un allenatore donna, con tutto l’umorismo calcistico che ne deriverebbe…. Non ho nulla contro le donne, ma qui stiamo esagerando un po’”, ha aggiunto l’ex giocatore allacciandosi al rumour secondo cui Sarina Wiegman potrebbe diventare Ct dell’Inghilterra maschile dopo Gareth Southgate. “Dobbiamo rompere qualcosa? Ma perché? E soprattutto cosa? Dobbiamo fermarci tutti. Se succede, succede, ma stiamo spingendo troppo, stiamo affrontando troppo questo discorso. Parlarne ora è già eccessivo. Lasciamo che accada. Forse succederà o forse no: spingere affinché accada subito lo ritengo solo controproducente”, ha aggiunto Sneijder.