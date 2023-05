Maggio 7, 2023

Napoli, 7 mag. – (Adnkronos) – “Oggi siamo felici e quando si è felici è impossibile dire cose intelligenti, si è preda solo della meraviglia. Dico solo una cosa, questo Scudetto se è accaduto è perché Maradona ci ha spiegato come si fa e noi l’abbiamo fatto”. Lo dice il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, presente allo stadio ‘Maradona’ per il match con la Fiorentina, in merito allo scudetto della squadra di Luciano Spalletti.