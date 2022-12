Calcio: Southgate, ‘addio alla panchina dell’Inghilterra? Devo ancora riflettere’

Dicembre 12, 2022

Londra, 12 dic. – (Adnkronos) – “Gran parte degli ultimi 18 mesi sono stati difficili. Devo pensare e riflettere. Non voglio passare 4 o 5 mesi a pensare di aver fatto la scelta sbagliata. È troppo importante”. Il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate non scioglie i dubbi in merito alla sua permanenza sulla panchina della Nazionale dei 3 Leoni. Sotto la sua guida l’Inghilterra ha conquistato una finale europea nel 2021, una semifinale mondiale nel 2018 e la sconfitta ai quarti di finale nella Coppa del Mondo di Qatar 2022.