Calcio: Spagna, firmato l’accordo per la parità salariale di genere in Nazionale

Madrid, 15 giu. – (Adnkronos) – La Federcalcio spagnola (Rfef) ha raggiunto un accordo per la parità salariale tra la nazionale maschile e la nazionale femminile, che permetterà alle giocatrici di percepire somme e bonus uguali a quelli della selezione maschile. L’accordo comincerà già da Euro 2022 dal 6 luglio in Inghilterra e continuerà per i prossimi cinque anni, fino al 2027. La comunicazione ufficiale è arrivata sul sito della Federcalcio spagnola. All’incontro, il presidente della Federazione, Luis Rubiales, ha firmato il documento con i capitani della nazionale femminile, Alexia Putellas, Patricia Guijarro e Irene Paredes. All’evento erano presenti tutte le giocatrici e lo staff tecnico della nazionale spagnola. Dopo Usa e Brasile tra tutte, anche la Spagna dunque ottiene la parità salariale.