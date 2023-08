Calcio: Spagna, Governo proporrà sospensione Rubiales da presidente Federcalcio

Agosto 29, 2023

Madrid, 29 ago. – (Adnkronos) – Il Governo spagnolo, attraverso il Ministro della Cultura e dello Sport, Miquel Iceta, ha annunciato che proporrà la sospensione di Luis Rubiales dai presidente della Federcalcio spagnola (Rfef). “Gli avvenimenti accaduti 9 giorni fa non possono in alcun modo offuscare la brillante vittoria della squadra di calcio femminile spagnola nella finale della Coppa del Mondo disputata a Sydney” ha spiegato il ministro nella conferenza stampa che si è svolta al termine della riunione del governo. “Il Tribunale Amministrativo dello Sport ha iniziato ieri ad esaminare due istanze motivate per due diverse infrazioni molto gravi presentate dal Consiglio Superiore dello Sport. Adesso il governo attende la decisione del tribunale, dopo la quale – ha spiegato – entro 48 ore sarà convocato il consiglio di amministrazione del Csd che proporrà la sospensione dell’ex presidente della Rfef fino a quando non ci sarà una decisione definitiva del Tribunale”.