Calcio: Spalletti a Totti, ‘andiamo insieme al Bambin Gesù prima di Italia-Macedonia’

Novembre 2, 2023

Roma, 2 nov. – (Adnkronos) – “Sicuramente c’è stato un periodo in cui non sono stato capace di fargli capire che io non ho mai smesso di abbracciarlo… che l’avrei sempre voluto con me… Prima della prossima partita all’Olimpico (contro la Macedonia del Nord il 17 novembre ndr) andrò a trovare alcuni amici che abbiamo in comune al Bambin Gesù, potrebbe essere una bella occasione per fargli visita insieme”. Così il ct della Nazionale Luciano Spalletti al ‘Corriere della Sera’, dopo le parole di Francesco Totti che ha teso la mano nei suoi confronti, dopo che i rapporti si erano incrinati nelle due ultime annate di Totti alla Roma.