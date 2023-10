Calcio: Spalletti, ‘abbiamo fatto gara con intenzioni giuste’

Ottobre 17, 2023

Londra, 17 ott. (Adnkronos) – “Abbiamo fatto una gara con le intenzioni giuste, troppo spesso siamo condizionati da quello che è il risultato. Ma deve essere una cosa normale subire delle ripartenze se si vuole fare un calcio europeo e fisico, al livello di quello dei club e delle nazioni che insegnano come stare in campo”. Queste le parole del ct azzurro Luciano Spalletti alla Rai dopo il ko 3-1 a Wembley contro l’Inghilterra, in una sfida valida per le qualificazioni agli Europei del 2024. “Ho avuto risposte corrette, è chiaro che nel confronto a viso aperto qualche accorgimento e correzione va trovata. Abbiamo subìto sulla distanza la forza fisica e in altri momenti siamo rimasti sorpresi da quel che stava accadendo”.