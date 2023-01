Gennaio 12, 2023

Napoli, 12 gen. – (Adnkronos) – “Lui è il più bravo perché lo dice il palmares, io mi inchino davanti ai suoi titoli vinti. Per i risultati che ho fatto, non c’è confronto con lui, faccio parte di un altro livello. Lui mi sta sopra, posso solo imparare”. L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, elogia il collega della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del big match tra azzurri e bianconeri al ‘Maradona’.