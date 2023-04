Calcio: Spalletti, ‘assenze di Kim e Anguissa? Se siamo qui è grazie a tutta la rosa’

Aprile 17, 2023

Napoli, 17 apr. – (Adnkronos) – “Abbiamo una rosa che ci ha permesso di arrivare fin qui, non sono stati soltanto undici giocatori, altrimenti non avremmo un margine così ampio in campionato”. Lo dice l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, in merito all’assenza di Kim e Anguissa. “Juan Jesus ha già giocato questa competizione, è pronto a giocarla -sottolinea Spalletti-. Ndombelé non ha quel minutaggio, Elmas ha caratteristiche più offensive e non è uno che lavora in tutto quello che bisogna fare da centrocampista strutturato per dare equilibrio, ma lo fa con la solita disponibilità”.