Calcio: Spalletti, ‘c’è ancora da fare fatica per scrivere la storia, non crediamo di aver vinto’

Aprile 1, 2023

Napoli, 1 apr. – (Adnkronos) – “Vedere bandiere che sventolano ovunque ci riempie di orgoglio, ma è illusorio, stiamo raccontando una storia che non è scritta. Fino a quando non è scritta bisogna continuare a lavorare in maniera seria e corretta. Gli sventolamenti possono illuderti un po’ e perdi di vista la fatica che invece ancora bisogno fare. Noi non crediamo di aver già vinto, noi non pensiamo a ciò che sarà la prossima stagione, le prossime partite, non facciamo confusione perché questo modo di pensare se lo possono permettere solo i superficiali”. Lo dice l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Milan, in merito allo scudetto sempre più vicino.