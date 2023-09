Calcio: Spalletti, ‘clausola? Ci sono cose da mettere a posto, lavorano gli avvocati’

Settembre 2, 2023

Firenze, 2 set. – (Adnkronos) – “Il Napoli è stata una esperienza bellissima, è stato qualcosa di travolgente forse più di ciò che uno si possa aspettare. E’ per me un ricordo bellissimo. Per quanto riguarda la clausola, niente mi farà retrocedere dal pensiero di aver preso la decisione corretta. Ci sono delle cose che dobbiamo mettere a posto dove stanno lavorando gli avvocati e io spero si possa arrivare il prima possibile alla migliore soluzione per tutte e due le parti”. Così Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione da ct azzurro, in merito alla clausola che lo lega al Napoli.