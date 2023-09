Calcio: Spalletti, ‘da Mancini eredito buona Nazionale, cancellare amarezza del mondiale’

Settembre 2, 2023

Firenze, 2 set. – (Adnkronos) – “Da Mancini eredito una buona Nazionale, lui ha vinto un Europeo ha fatto un record di 37 risultati utili consecutivi e ha lanciato molti giovani. L’ha fatto in maniera imponente e ha scoperto talenti utili. Poi bisogna cancellare assolutamente l’amarezza di due risultati che ci sono successi, dobbiamo assolutamente prendere le distanze, prendere la distanze dal pensare che il nostro è un calcio minore”. Così Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione da ct azzurro. “Dobbiamo fare un calcio che piaccia a tutti: è sempre la giusta via di mezzo ciò che riesce a prendere più cose e a far partecipare più anime e a rendere più redditizio il lavoro che fai. Noi vogliamo fare un calcio che somigli a una Nazione forte come l’Italia”, aggiunge Spalletti.