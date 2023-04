Calcio: Spalletti, ‘domani non ci sono possibilità di vedere Osimhen convocato’

Aprile 6, 2023

Napoli, 6 apr. (Adnkronos) – “Quante possibilità di vedere Osimhen convocato? Domani non ci sono possibilità, andiamo alla settimana successiva con la programmazione del lavoro. Per la gara successiva dal punto di vista della programmazione ce ne sono molte, ma bisogna aspettare lo sviluppo pratico del lavoro”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia della sfida di campionato contro il Lecce. “Cambi per domani? Sì, qualcosa verrà cambiato dalla formazione precedente. La settimana s’è sviluppata nella maniera migliore possibile, ho visto grandi allenamenti, velocità di fraseggio a cui siamo abituati, mi meraviglia sempre, non l’ho mai avuta o poche volte in carriera”, ha aggiunto il tecnico dei partenopei. “Raspadori? Non manca niente, è un’opzione a tutti gli effetti, è nelle condizioni di poter essere scelto, è un percorso programmato dandogli tutta la disponibilità possibile e ci sono stati comunque 20 minuti nell’ultima partita per completare l’inserimento”.