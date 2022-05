Calcio: Spalletti, ‘il campionato è buono ma ci fa arrabbiare il calo delle scorse settimane’

Maggio 16, 2022

Napoli, 16 mag. – (Adnkronos) – Con il tempo si riuscirà a capire bene cosa è accaduto nelle scorse settimane? “Quella roba lì dà fastidio prima a noi. Poi se si vuole sotterrare la bontà del campionato dei ragazzi questo mi fa arrabbiare. Dopo il k.o. di Empoli potevano esserci mille reazioni, invece abbiamo fatto grande prestazioni e dieci gol senza subirne. Poi è chiaro che vorrei vincerle tutte, ma ad inizio campionato ne abbiamo vinte otto di fila. A volte ci sta perdere, anche se cinque in casa sono troppe come numero di sconfitte”. Lo dice l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, ai microfoni della radio del club azzurro, in merito al campionato dei partenopei chiuso al terzo posto.