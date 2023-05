Maggio 7, 2023

Napoli, 7 mag. – (Adnkronos) – “Futuro? Non ci sono problemi, il Napoli aveva quest’opzione e l’hanno esercitata, li ringrazio di avermi avvertito di ciò, ma c’è ancora del tempo. Mancano partite alla fine del campionato, io se rispondo così è perché i giornalisti mi chiedono cose che non spettano a loro…”. Lo dice l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, ai microfoni di Dazn, in merito al rinnovo del contratto con il club azzurro, dopo la vittoria sulla Fiorentina.