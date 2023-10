Calcio: Spalletti, ‘Immobile giusto sia rimasto a casa, ad attaccanti sto benissimo’

Ottobre 9, 2023

Firenze, 9 ott. – (Adnkronos) – “Per Immobile c’è giunta una comunicazione dal medico della Lazio e c’è stato detto che c’era un problema di natura fisica, che non sapevano se avrebbe recuperato. Siamo andati più in profondità, era possibile che non giocasse. Ho chiamato direttamente Martusciello e Sarri, mi hanno risposto con grande disponibilità, poi ho chiamato il calciatore e abbiamo tutti insieme contribuito alla conclusione che era meglio per il calciatore lasciarlo a riposo perché anche lui sentiva questa necessità. Credo quindi che tutti abbiamo fatto la cosa giusta ed è rimasto a casa, poi ho visto che non ha nemmeno giocato quindi c’è stata coerenza da parte di tutti”. Così il ct della Nazionale Luciano Spalletti sulla mancata convocazione del capitano Ciro Immobile.

“Il calcio moderno ci ha fatto vedere che conta la forza fisica e che è un bel punto di partenza. Per questo se devo pensare a un centravanti, penso a quelli che già ho qui: Scamacca e Kean. Raspadori è un centravanti con altre caratteristiche, ha grande tecnica e gli manca solo un po’ l’altezza. Ma, per concludere, sto benissimo per quanto riguarda gli attaccanti”, aggiunge Spalletti.