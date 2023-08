Calcio: Spalletti in pole su Conte per la panchina dell’Italia

Agosto 14, 2023

Roma, 14 ago. – (Adnkronos) – A 24 ore dall’ufficialità delle dimissioni di Roberto Mancini, la Figc è al lavoro per trovare il nuovo commissario tecnico. Il primo allenatore contattato dalla Federcalcio è stato Luciano Spalletti che avrebbe dato, secondo quanto riporta Sky Sport, il suo ok totale. Ma né l’allenatore né la Figc sarebbero intenzionati a pagare la penale prevista nel contratto con il Napoli in caso di nuova panchina durante la stagione. Quindi non c’è una trattativa in atto tra Figc e Napoli o tra Entourage Spalletti e il Napoli per limarla, abbassarla o altro.

Tra l’altro ci sarebbe anche una valutazione giuridica in atto perché quella è una clausola di non concorrenza e la Nazionale non fa sicuramente concorrenza al Napoli che è un club. Quindi si sta aspettando che Aurelio De Laurentiis dia via libera perché Spalletti possa diventare il ct. I tempi stringono, perché la Federazione non sarebbe intenzionata ad aspettare più di qualche giorno. Gabriele Gravina e De Laurentiis sarebbero comunque in contatto continuo per sbloccare la situazione.

Il secondo tecnico contattato è stato Antonio Conte che ha capito la situazione con grande serenità, quindi ha compreso senza alcun problema il perché sia stato chiamato prima Spalletti. Lo avrebbe confermato anche a Gravina stesso ed è in attesa qualora la Figc dovesse voler entrare nel vivo con lui per poi cercare eventuale intesa. Al momento scartata l’ipotesi di un ct giovane tra la short-list dei campioni del mondo 2006: Fabio Cannavaro, Gennaro Gattuso, Fabio Grosso e Daniele De Rossi.