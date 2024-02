Calcio: Spalletti in visita al Genoa in ritiro a Coverciano

Febbraio 1, 2024

Firenze, 1 feb. – (Adnkronos) – Il Ct della Nazionale Luciano Spalletti ha fatto visita oggi al Genoa, in ritiro al Centro Tecnico Federale di Coverciano per preparare l’anticipo di sabato in casa dell’Empoli. Spalletti ha quindi proseguito la serie di incontri con i club di Serie A, intrattenendosi con l’allenatore rossoblù Alberto Gilardino e con il collaboratore tecnico Dario Dainelli, ma anche con Mateo Retegui, centravanti della Nazionale. Spalletti ha poi avuto modo di salutare e abbracciare anche Kevin Strootman, suo giocatore ai tempi della Roma.