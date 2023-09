Calcio: Spalletti, ‘infortuni Chiesa e Pellegrini non spostano nulla, ne abbiamo altri forti’

Settembre 8, 2023

Firenze, 8 set. – (Adnkronos) – “Gli infortuni di Chiesa e Pellegrini non spostano assolutamente niente, abbiamo a disposizione 30 giocatori per cui ci fidiamo di tutti loro e ce ne sono anche altri. E’ la prima volta che ho un presidente che mi prende tutti quelli che volevo e lo ringrazio di questo. Più tranquillo di così non potevo essere”. Lo dice il ct dell’Italia, Luciano Spaletti, a RaiSport, prima della partenza per Skopje in vista della sfida di qualificazione a Euro 2024 contro la Macedonia del Nord. “Sono cose che dispiacciono ma abbiamo usato un metodo come se fossimo stati un club -spiega Spalletti-. Non abbiamo insistito, al primo avvertimento di piccoli fastidi li abbiamo lasciati liberi, potevamo anche tentare di recuperarli per la prossima partita, ma abbiamo deciso così anche perché abbiamo altri calciatori forti come Pellegrini e Chiesa”.