Calcio: Spalletti, ‘Koulibaly? Per me è incedibile, domani Ghoulam capitano’

Maggio 21, 2022

Napoli, 21 mag. (Adnkronos) – “Koulibaly? Anche l’anno scorso si parlava di tante cessioni, ma poi non è successo. Solo quelli a scadenza sono andati via. Se lei avesse Koulibaly in squadra, come me, come la pensiamo? Per me diventa incedibile, come l’anno scorso, sono quei giocatori disponibili a dare sempre una mano a tutti, hanno la capacità di mettere mano dove c’è bisogno quando sale il livello della singola gara, lui diventa grosso in base alla necessità. Quando non va è perché non vuole strafare, per me è incedibile anche perché noi vogliamo fare un altro campionato importante. Si prende un altro più giovane, si dice, ma poi si compra un calcio, un leader come lui lo si diventa negli anni in questa città respirando la passione che c’è e che restituisce in campo”. E’ l’opinione chiara del tecnico dle Napoli, Luciano Spelletti sul difensore Kalidou Koulibaly uno dei pezzi forti del mercato, inseguito da club come il Barcellona.

“Conosco bene la società, la gestione sportiva, gli scout, vengono agli allenamenti, io ho fiducia in queste persone con cui parla, ma è altrettanto scontato che avremo bisogno di integrazioni di qualità di proporzioni uguali alle eventuali partenze. La competitività passa da squadre come la Juventus, che vorrà vincere il campionato, come l’Inter, il Milan, per cui servirà un adattamento e quindi qualità da mettere subito per reggere questi colossi”, ha aggiunto Spalletti alla vigilia dell’ultima sfida di campionato con lo Spezia.

“Se ho parlato con Kalidou? Sì, sono fortunato nel starci a contatto, in conseguenza di questa dichiarazione specifica di Adl non so, però sono convinto che la società sa bene il valore di Kalidou e si fa il gioco delle parti. Spero ci sia la possibilità di trovare un punto d’incontro, Kalidou non è uguale agli altri per troppi motivi, probabilmente per qualcuno serve un’attenzione differente. Sono tutte cose che vedremo nei prossimi giorni. Capitano? Il capitano domani sarà Ghoulam, Insigne non partirà titolare”.