Calcio: Spalletti, ‘negli eventuali festeggiamenti si deve essere intelligenti e usare il buon senso’

Aprile 29, 2023

Napoli, 29 apr. – (Adnkronos) – “Se dovessimo vincere e la partita determinasse per lo scudetto, bisogna vincere anche dopo la gara nei comportamenti, nel divertirsi, dobbiamo tutti sapere che questo sport è dei bambini, dei figli, e tutti domani, anche io, avremo i figli in giro per la città”. Lo dice l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match con la Salernitana che potrebbe consegnare agli azzurri il terzo scudetto della loro storia. “Se qualcuno fa qualcosa che mette a rischio la partecipazione di un’altra persona o dei bambini, fa una cosa che non si può fare assolutamente e quindi si deve essere intelligenti e usare il buon senso. Il gioco è dei bambini e devono festeggiare, sempre se dovesse succedere…”.