Calcio: Spalletti, ‘non vogliamo chi non ha a cuore le sorti della Nazionale’

Ottobre 9, 2023

Firenze, 9 ott. – (Adnkronos) – “A sinistra ci sono Kean, Raspadori, Zaniolo. Spero ci siano anche Chiesa e Zaccagni: quest’ultimo l’ho lasciato a casa perché ieri sera gli hanno fasciato la caviglia, potevo mica obbligarlo a venire? Lo riguardano loro oggi, senza fretta. Probabilmente la società spera nel discorso di cui Sarri è portavoce, ma poi ci sono anche i ragazzi che vengono qui volentieri e se sta bene è chiaro che lo portiamo. Se poi è titubante, resta a casa. Perché non si vogliono qui giocatori che vengono forzati: chi vuole restare in vacanza ce lo dice e noi siamo disponibili. Non vogliamo chi non ha a cuore le sorti della Nazionale”. Così il ct della Nazionale Luciano Spalletti in conferenza stampa dal raduno azzurro di Coverciano, in vista delle partite contro Malta e Inghilterra di qualificazione a Euro 2024. “Chiesa? Secondo la società c’è pochissimo, secondo le conferme c’è pochissimo però poi conta lui. Ora gli si fanno vedere le ultime diagnosi, si fanno vedere il discorso del medico della Juve, poi quello della Nazionale e poi decide lui. Zaccagni può venire e Chiesa valuteremo se rimane o se va via”, aggiunge Spalletti.