Calcio: Spalletti, ‘Osimhen sta bene, in allenamento abbiamo visto le solite scorribande’

Febbraio 20, 2023

Francoforte, 20 feb. -(Adnkronos) – “Osimhen è un ragazzo che dice la verità. Quando è finita la partita contro il Sassuolo e ci ha tranquillizzato, eravamo convinti che non avesse nulla. In allenamento abbiamo visto le sue solite scorribande. Sta bene. Tutti si rendono conto che abbiamo a che fare con un gruppo di calciatori forti, con individualità che possono metterci del suo come accaduto contro il Sassuolo, dove Kvaratskhelia ha fatto un gol stilisticamente bellissimo”. Lo dice l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del match d’andata degli ottavi di finale di Champions League a Francoforte contro l’Eintracht. “Ho sempre dubbi. Quando si ha un gruppo forte è possibile che ci sia qualche cambio. Vedremo in che misura, va tenuto conto di tutto. In tanti hanno risolto le partite”, aggiunge Spalletti..